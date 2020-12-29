Зимние каникулы в московских школах для учеников с первого по 11-й класс продлили. К обучению дети приступят 17 января. Это касается и колледжей, спортивных школ и учебных заведений допобразования.Об этом сообщил на своем сайте столичный градоначальник Сергей Собянин. Соответствующий указ опубликован на портале Москвы.\\"Мы приняли следующие решения... Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года\\", - написал мэр Москвы.Кроме того на длинные каникулы также уходят колледжи, учреждения допобразования детей и спортивные школы.По словам Собянина, длинные каникулы осенью «сыграли огромную роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции», а также снизили темпы роста заболеваемости среди школьников и передачу вируса пожилым.«Доля старшего поколения среди заболевших ковидом сократилась с 25% до 16%», - отметил мэр.Собянин считает, что продленные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость на более низком уровне, что позволит избежать введения новых ограничений.