Из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году Россия не смогла произвести несколько важных космических запусков, хотя специалисты были готовы к такому раскладу. В первую очередь, речь идет о проекте «ЭкзоМарс», сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.- Очень мы хотели отправить наш российско-европейский аппарат к Марсу. Есть такие пусковые окна», когда по баллистическим расчетам наиболее удобное время для старта миссий к Марсу, когда обе планеты находятся в оптимальном положении. Они бывает только раз в два года. Такое «окно» было в июле. Все шло по графику, но, к сожалению, так часто бывает со международными миссиями, когда не от одного партнера что-то зависит, а от двух-трех партнеров. Наши европейские партнеры столкнулись с этой эпидемией, так же, как и мы. И мы вылетели из графика, - объяснил руководитель государственной корпорации в ответ на вопрос обозревателя «КП» Александра Милкуса.Он напомнил, что российская сторона в данном проекте отвечает за ракету – тяжелый «Протон», который должен толкнуть аппарат на марсианскую траекторию, а также за десантный модуль «Казачок», который должен обеспечить мягкую посадку научной аппаратуры. Прежде всего – самого марсохода.Дмитрий Рогозин подчеркнул, что срыв миссии в 2020 года вызывает колоссальное сожаление, однако специалисты продолжают работу. Следующее «пусковое окно» будет в сентябре 2022 года.- Также не произошли вовремя пуски нашего частного партнера, компании OneWeb. Мы планировали загрузить «Восточный» в этом году, но аппараты так к нам и не приехали. К концу году только горсть аппаратов прибыли, и мы их успешно запустили в середине декабря, - отметил глава «Роскосмоса».Он добавил, что госкорпорация и ее зарубежные партнеры не отчаиваются, и непременно обеспечат в 2021 году запуски, которые не удалось провести в 2020-ом.