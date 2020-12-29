Академик РАН и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев объяснил, зачем нужны паспорта с отметками о прививках.Он подчеркнул, что подобная инициатива Минздрава удобна самим пациентам, к тому же, медики всегда ставят отметки о вакцинации, чтобы иметь представление о состоянии здоровья пациента.- В нашем центре пациенту дают книжечку, где все прививки отмечены. Там отражены серия, вакцина какая, когда, кто вводил, врач и так далее, — рассказал Зверев в беседе с телеканалом «360».Про сами паспорта вакцинированного от коронавируса академик пока ничего не слышал. Но при этом он отметил, что сегодня уже существует что-то подобное.- Этот документ ни на что не влияет. Просто на основании такой бумаги человек сможет всегда получить справку, от чего он привит и когда это было, - заключил Зверев.Ранее стало известно, что с января 2021 года на сайте Госуслуг можно будет оформить паспорт вакцинированного от коронавируса, сообщает газета \\"Известия\\".