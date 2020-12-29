Российский лидер Владимир Путин не ругается на подчиненных. Он спокойно, но при этом жестко рассказываем им о допущенных ошибках.Об этом в прямом эфире в Instagram поделился вице-премьер Марат Хуснуллин.\\"Он [Путин – прим.ред.] не ругает, он говорит очень спокойно, но очень жестко, после этого и ругать не надо. Он умеет сказать тихо, спокойно, но очень жестко. Потом сразу сон пропадает. Но, к счастью, это бывает не так часто\\", - рассказал вице-премьер.По словам Хуснулина, он периодически общается с президентом, выступает с докладами на совещаниях, а также звонит напрямую по важным и срочным вопросам.\\"Он всегда, кстати, отвечает, спасибо ему\\", - добавил он.На днях российский президент раскритиковал правительство за рост цен на продукты. Глава страны ознакомился со статистикой и увидел необоснованный рост цен на основные продукты питания.В результате соответствующего распоряжения президента, цены на сахар и подсолнечное масло с стране стабилизировали. Они не будут расти до конца первого квартала 2021 года.