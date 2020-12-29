Секретарь Общественной палаты России (ОП РФ) Лидия Михеева назвала журналистам три самых важных общественных инициативы уходящего 2020 года. По ее мнению, именно они стали наиболее весомыми задачами в сфере общественного контроля, работа над которыми велась в ОП РФ.Первой важной инициативой Лидия Михеева считает общественное обсуждение реформы системы опеки и попечительства. Такая реформа необходима для того, чтобы создать более комфортные и приближенные к обычной жизни условия для людей с особенностями психического развития. По мнению общественников, государству стоит расширить доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к пациентам психо-неврологических диспансеров, а также подключить их к программам адаптации и социальной реабилитации.- Сегодня мы видим, что есть явный общественный запрос на гуманизацию, большую открытость и гибкость системы учреждений, оказывающих психиатрическую и социальную помощь,- отметила Лидия Михеева.Еще одной важной инициативой секретарь Общественной палаты назвала разработку механизма целевого финансирования поддержки детей с редкими заболеваниями. Общественники предлагают направить на программы их лечения и реабилитации средства, поступающие в бюджеты за счет повышения ставки налога на доходы россиян, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год.- Для того чтобы выработать конкретную конструкцию, предложить основные принципы работы механизма, Общественная палата РФ провела по поручению президента России Владимира Путина серию совещаний и слушания совместно с Минздравом России, ведущими благотворительными фондами и экспертами, - рассказала Лидия Михеева.И, наконец, третья инициатива, которую выделила секретарь Общественной палаты, касается совершенствования деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах лишения свободы.- Сегодня закон дает возможность финансировать деятельность ОНК только тем организациям, представители которых входят в составы комиссий, - отметила Михеева. - Мы предлагаем закрепить необходимость бюджетного софинансирования этой деятельности.