В Минстрое рассказали, чего ждать в 2021 году покупателям жилья. Те, кто прицениваются к недвижимости, должны быть готовы к подорожанию.Рассчитывать, что стоимость квадрата резко потеряет в цене не приходится. Наоборот, она будет расти. Такой прогноз делают в ведомстве.В среднем стоимость квадратного метра вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года. Средний ценник составит 49 173 рубля.Регионы, где больше всего подорожает недвижимость:Москва,Амурская область,Сахалинская область,Приморский край,Хабаровский край.Меньше всего жилье подорожает:Дагестан,Кабардино-Балкария,Брянская область.Единственный регион, где цены в 2021 году могут сократиться – это Бурятия, сообщает «Свободная пресса».В подорожании жилья говорила глава ЦБ Эльвира Набиулина. Она отметила, что льготная ипотека привела к ажиотажу и росту цен. Глава государства Владимир Путин потребовал от правительства среагировать на ситуацию и не допустить необоснованного подорожания, сообщает RT.