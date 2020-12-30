В России вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавируса, могут стать реальностью. Скорее всего, это произойдет уже в 2021 году. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его мнению, введение таких документов коснется и других стран, они могут использоваться, например, для путешествий в другие государства.- Мы, безусловно, видим, что это (covid-паспорта) будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие - более медленно. Безусловно, будут, в том числе, и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам, - рассказал Дмитриев в эфире телеканала \\"Россия 24\\".