Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что властям Украины следовало бы уничтожить все советские заводы в рамках закона страны о \\"декоммунизации\\".\\"Удивительные люди, если вы так осуждаете все советское, первое, что нужно сделать – разрушить в Запорожье Днепровскую ГЭС, Львовский автобусный завод, в Днепре – завод по строительству ракет \\"Южмаш\\" и так далее. Уничтожьте все советское, память о СССР и живите спокойно в своей националистической и бандеровской истории. Но нет, все, что было построено при СССР, они используют\\", - заявил вице-спикер РИА Новости.Он отметил, что за свой период независимости власти Украины ничего не построили, но активно осуждают людей за малейшие «проступки».Ранее на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Киева, который гулял по городу в шапке с серпом и молотом.Фикс напомнил, что в годы Второй Мировой Войны украинцы, будучи советскими людьми, \\"гибли под серпом и молотом за свободу СССР во время Великой Отечественной войны\\". Он выразил мнение, что настоящие действия украинской власти - подлость.Напомним, что с 2015 года на Украине действует закон \\"об осуждении коммунистического и нацистского режимов\\", исключающий пропаганду советской символики. За этот период в стране сменились названия улиц, ранее названных в честь советских героев.Украинский институт нацпамяти опубликовал список из 520 исторических имен, которые должны исчезнуть из географических названий в рамках закона о \\"декоммунизации\\".