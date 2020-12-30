Вакцинация россиян от коронавируса обойдется примерно в 75–100 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил министр финансов России Антон Силуанов- В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 млрд до 100 млрд рублей. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться, - сказал он в эфире канала \\"Россия-24\\".Силуанов еще раз подчеркнул, что россияне смогут сделать прививку бесплатно, то есть за счет государства.Напомним, вакцинация от COVID-19 во всех российских регионах началась 15 декабря. В Москве этот процесс стартовал чуть раньше - с 5 числа. Первыми сделать прививку получили право врачи и учителя. Со временем этот список расширяется. С 30 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут студенты колледжей и вузов старше 18 лет, а также работники строительного комплекса.