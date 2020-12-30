Пассажирский самолет Симферополь — Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево, сообщил источник «360». У лайнера - трещина лобового стекла.Как сообщил источник РИА \\"Новости\\" в экстренных службах, Airbus А-321 уже сел в аэропорту. У него действительно трещина на стекле.На онлайн-табло сказано, что речь идет о рейсе SU 1621, который выполняет «Аэрофлот». Лайнер взлетел в 13:25, сесть должен был изначально в 15:55. Но время посадки было изменено.Причины инцидента будут выясняться.16 декабря самолет «Москва – Санкт-Петербург» тоже экстренно приземлился в Пулково. Под конец полета на борту «Боинга» 737, принадлежащего авиакомпании NordStar, обнаружили техническую неисправность. Внутри воздушного судна находились 69 пассажиров.Во время полета пилот заметил техническую неисправность аэронавигационного оборудования. Службы и силы аэропорта Пулково тут же привели в готовность для встречи воздушного судна.