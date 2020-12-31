Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что еще в 2018 году он организовал спецоперацию против граждан России, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020-го.\\"Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции\\", - сказал он в эфире программы \\"Большая политика\\" на украинском \\"Пятом канале\\".Напомним, власти Белоруссии 29 июля сообщили о задержании 33 граждан РФ, которые якобы готовили теракт в преддверии президентских выборов. Москва назвала обвинения Минска безосновательными.Тогда Украина запросила выдачу 28 задержанных человек и заявила, что девять из них - граждане Украины, которые якобы участвовали в боевых действиях в Донбассе в составе ополчения. 14 августа власти Белоруссии выдали задержанных России. Президент Украины Владимир Зеленский оценил действия белорусских властей как не дружеские.К слову, именно спецкор kp.ru Александр Коц первым узнал имена основных участников провокации против граждан РФ. Оказалось, что за операцией СБУ по похищению 33 россиян стояли кураторы из ЦРУ.