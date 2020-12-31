Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК \\"Универ Капитал\\" Артем Тузов рассказал о последствиях новых санкций США против России, поводом для которых стала хакерская атака. Американцы грозятся отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT.\\"Во-первых, США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса\\", — рассказал эксперт агентству \\"Прайм\\".По словам эксперта, Россия может справиться и адаптироваться в условиях новых ограничений.Он напомнил о планах введения цифрового рубля, после чего надобность страны в международной платежной системе может вовсе отпасть, поскольку контрагенты смогут проводить платежи без нее. Но в первое время отключение России от SWIFT может вызвать валютные колебания. Однако вскоре курс доллара к рублю вернется в норму.