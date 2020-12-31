Ведущий сотрудник центра погоды \\"Фобос\\" Михаил Леус рассказал, какая погода ждет москвичей в последний день Нового года.\\"Погода облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега со слабым дождем. В отдельных районах города и области возможен гололед. Максимальные температуры в центре ноль - плюс 2, в столичном регионе – минус 2 - плюс 3\\", - сказал Леус РИА Новости.Согласно прогнозам, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру 31 декабря составит 748 миллиметров ртутного столба.Леус предупредил, что на улицах города в новогоднюю ночь будет гололед.Температура составит -1 градус, сказал Михаил Леус.Ранее синоптики предупреждали, что последние дни 2020 года ознаменуются январскими морозами.