Творческие коллективы Нагорного Карабаха выступили с праздничным концертом для российских миротворцев. На праздничном мероприятии в Степанакерте побывали более 200 военнослужащих российского миротворческого контингента.В концертной программе приняли участие творческие, музыкальные и танцевальные коллективы Нагорного Карабаха. Об этом в четверг kp.ru сообщило Министерство обороны.После заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг региона и контроль за соблюдением мирного режима.Напомним, что 27 сентября в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 30-летний территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Страны объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.Вооруженное столкновение продолжалось более месяца. 9 ноября при участии российской стороны лидерами стран был подписан мирный договор о прекращении огня. Согласно договору ранее враждующие страны обмениваются пленными и телами убитых, а в регион вводятся российские миротворцы.