Компания Boston Dynamics опубликовала новогоднее видео, на котором сразу четыре робота трех разных видов исполняют совместный танец под композицию 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours.Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, после чего к ним присоединяется робот-собака Spot, а в самом конце выезжает еще и робот на колесах Handle.«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — сказано в комментарии компании к видео.Разные роботы компании Boston Dynamics уже давно обучились навыкам танца. Но в новогоднем видео они впервые выступают все вместе.Видео привело в восторг пользователей сети. Многие отметили, что танец роботов получился зрелищным.