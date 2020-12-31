Аэропорт Домодедово вернулся к работе в обычном режиме, а последствия ледяного дождя устранены, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.Сейчас из аэропорта вылетают только рейсы, которые ранее стояли в графике.- В зимнее время требуется проведение дополнительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность полетов - очистка взлетно-посадочной полосы и противообледенительная обработка самолета. В связи с этим возможны корректировки времени вылета, - сообщили агентству ТАСС представители аэропорта.Отмечается также, что к 21:00 по московскому времени аэропорт обслужил уже 187 рейсов, а до конца дня вылетят ещё 26. В аэропорту также принесли извинения всем пассажирам, столкнувшимся с задержками рейсов.Ранее сайт KP.ru сообщал, что к двум часам дня были задержаны уже 90 рейсов из-за ледяного дождя, а на поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления.