В холодное время года, когда сильно мерзнут руки, под теплыми перчатками или варежками нужно носить и защитные перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом, поскольку шерстяные и трикотажные перчатки сами по себе от инфекции не защищают.Такой совет дал россиянам главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.«Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше — снять одни и надеть другие», - сказал он в беседе с агентством городских новостей «Москва».Эксперт отметил, что лучше других от коронавируса защитят латексные и нитриловые перчатки, однако можно воспользоваться и целлофановыми— например, если вы решили зайти в магазин, а других у вас при себе нет.