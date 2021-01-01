Поздравляя украинцев с Новым годом, президент Незалежной Владимир Зеленский призвал жителей Крыма, а также мятежных Донецкой и Луганской областей Донбасса «быть с Украиной» и перевести часы назад. Свое новогоднее обращение к согражданам бывший КВН-щик и шоумен записал с детьми.Среди прочего, Зеленский заявил, что хочет обещать, что в стране «наступит мир», не из офиса главы государства на Банковой улице в Киеве, а из Донецка сообщить, что «мир на Украине наступил».«И написать, что Крым — Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», - добавил лидер Незалежной.Он отметил, что ему известно о том, что «Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени», и там Новый год наступил на час раньше, чем в Киеве. Однако, по словам Зеленского, он знает, что жители неподконтрольных территорий ждут целый час, чтобы «встретить Новый год вместе».«Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», - призвал он.