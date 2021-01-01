В России с 1 января 2021 года повышаются акцизы. Это означает, что в стране в скором времени повысятся цены на табачную продукцию и алкоголь.По предварительным оценкам экспертов, пачка сигарет из-за 20-процентного увеличения акцизов в среднем подорожает на 20 рублей,Что касается цены на алкогольную продукцию, то акцизы на спиртное, как ожидается, вырастут не так сильно, в пределах инфляции - примерно на 4%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января заживем по-новому: родителям — прибавку, богатым — налог, шашлычникам — штрафыЧто изменится для нашего кошелька с первыми часами года Быка (подробности)