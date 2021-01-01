Этот Новый 2021 год весь мир ждал как никогда. В разных странах этот праздник отметили по-своему, но определённо очень красиво. Сайт kp.ru собрал лучшие кадры с торжества со всего мира и показывает за одну минуту, как встречали 2021-й.Так, на видео показаны Франция, Новая Зеландия, Таиланд, Британия, Германия, Россия, Египет, Сирия, США, Турция и Италия.Власти каждого из государств украсили общественные пространства, повесили гирлянды, установили елки и, конечно же, зажгли фейерверки.В целом самый долгожданный праздник года прошел спокойно и без чрезвычайных происшествий. Многие граждане новогоднюю ночь дома, ведь Новый год считается семейным праздником. Именно этот волшебный день дарит людям надежду на нечто светлое, которое обязательно произойдет в будущем.