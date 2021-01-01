В московском метро скончалась женщина, упавшая 1 января на рельсы на станции метро \\"Котельники\\".Сообщается, что прибывшие на место ЧП врачи констатировали ее смерть. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.- По неизвестной причине женщина упала на рельсы на станции \\"Котельники\\". Движение поездов было остановлено, ее извлекли, врачи констатировали смерть, - рассказал собеседник агентства. Сейчас все детали случившегося выясняют компетентные органы.Напомним, ранее в московском метро произошел еще один несчастный случай. Тогда при задержании стало плохо мужчине. До этого он пытался повредить банкомат в вестибюле станции метрополитена, на замечания полиции не реагировал. При задержании мужчина потерял создание и больше не пришел в себя. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.