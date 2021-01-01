С 1 января 2021 года в России начинает действовать прогрессивная шкала подоходного налога. Согласно новым правилам, ставка НДФЛ повысится с 13 до 15 процентов для тех, кто получает больше 5 миллионов рублей в год. Однако под это правило подпадают только получающие такую сумму постоянно, а не единожды.Отмечается, что повышенный налог распространяется лишь на часть заработка, которая превышает 5 миллионов рублей.Напомним, данное нововведение президент России Владимир Путин озвучил в своем обращении к гражданам 23 июня, отметив, что доходы федерального бюджета, получаемые от применения повышенной ставки будут направлены на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.Как писал сайт kp.ru, с 1 января налог 13% придется платить тем, у кого на банковских депозитах более 1 млн рублей, и их процентный доход превышает ключевую ставку.