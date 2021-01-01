Несмотря на введенный в Италий комендорский час, в новогоднюю ночь многие жители страны решили выйти на улицы и запустить праздничные фейерверки. В результате один человек погиб и 79 получили ранения. Об этом сообщает департамент общественной безопасности Министерства внутренних дел страны.Уточняется, что погиб 13-летний мальчик из цыганского табора в городе Асти. Петарда попала прямо в брюшную полость молодого человека.Всего в новогоднюю ночь от новогодних фейерверков пострадали 79 человек, 23 из них оказались в больнице. Среди пострадавших восемь детей.В МВД Италии сообщили, что наибольшее число раненых было зафиксировано в Лацио, где пострадали 45 человек. Кроме того, 40 человек пострадали в Неаполе и его окрестностях.Стоит отметить, что годом ранее жертв пиротехники во время новогодней ночи в Италии было гораздо больше. Во время празднования наступления 2020 года пострадали 204 человека.