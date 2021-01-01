Франция ужесточит ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.Правительство введет более ранний комендантский час в 15 французских департаментах. Теперь комендантский час будет начинаться не с 20:00, а с 18:00. Такое решение было принято по просьбе местных властей в связи с напряженной ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщил представитель французского правительства Габриэль Атталь.«Это сложное решение… Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа», - заявил он.Кроме того, культурные учреждения республики не смогут открыться 7 января.Напомним, с 30 октября во Франции вновь действует режим самоизоляции. По последним даннымФранция находится на пятом месте в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В стране зарегистрировано более 2,6 миллионов случаев инфицирования. Жертвами COVID-19 стали свыше 64,3 тысяч заболевших