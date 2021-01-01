Видео нападения нападение на сотрудников полиции в столице Чеченской Республике городе Грозном показал Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.Камеры видеонаблюдения засняли, как террорист наносит удары ножом одному из сотрудников ППС, после чего бросается на другого правоохранителя.Напомним, нападение на полицейских в Грозном произошло 28 декабря 2020 года, когда два боевика набросились с ножами на сотрудников ППС и пытались отобрать у них оружие. В результате происшествия один полицейский погиб, а другой получил ранения. Нападавшие были ликвидирована на месте. Как писал сайт kp.ru, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России Террористическая группировка Исламское государство*.Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова родственников убитых в Грозном боевиков. По его словам, они совершили «подлость». Он также заявил, что родственники террористов «даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня».*Исламское государство (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России.