Очередной загадочный монолит неизвестного происхождения обнаружили на этот раз в британском графстве Уилтшир, неподалёку от Солсбери.Трехсторонняя металлический столб высотой около 2,4 метра со всех сторон отполирован до зеркальной поверхности. На одной из сторон, покрытой инеем, неизвестные оставили надпись «С Новым Годом!».Кем и когда монолит был доставлен в район Солсбери, пока не установлено.Напомним, в начале декабря появилось сообщение о трехметровом металлическом сооружение, найденном в руинах церкви Сантьяго в испанском муниципалитете Айльон. Загадочный монолит появился в Великобритании на острове Уайт и голландской провинции Фрисландия, в немецкой федеральной земли Гессен, а еще раньше такие загадочные столбы обнаружили в Румынии и США. Также подобные сооржения находили в Польше и АвстралииКак писал сайт kp.ru, многие полагают, что, вероятнее всего, монолит, обнаруженный посреди пустыни в американском штате Юта, является произведение искусства местного художника-минималиста Джона МакКракена. Однако происхождение этих сооружений до сих пор неизвестно.