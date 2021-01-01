С 1 января 2021 года в России действуют изменения в Налоговом кодексе, по которым часть доходов с банковских вкладов, а также инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом 13 процентов.Согласно принятому постановлению, налог взимается не с суммы вклада, а только с полученного дохода, и действуют для тех, кто имеет в общей сумме на вкладах и счетах больше 1 миллиона рублей и получает доход выше ключевой ставки Банка России, которая на 1 января 2021 года составляет 4,25 процента.Таким образом, налог за текущий год нужно будет уплатить, только если сумма дохода со вклада превышает 42 500 рублей.Как писал сайт kp.ru, c 1 января 2021 года в России также начинает действовать прогрессивная шкала подоходного налога. Согласно новым правилам, ставка НДФЛ повысится с 13 до 15 процентов для тех, кто получает больше 5 миллионов рублей в год.