Глава московской Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Согласно заявлению источника, полковник полиции уволен с должности указом президента России. Временно исполняющим обязанности начальника московской Госавтоинспекции назначен полковник полиции Алексей Диокин.Юрий Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. С сентября 1996 года он начал занимать руководящие посты, и был назначен на должность начальника управления столичной Госавтоинспекции 18 ноября 2019 года после четырех лет работы заместителем. Ранее московскую ГИБДД возглавлял Виктор Коваленко, который занимал этот пост с марта 2015 года.