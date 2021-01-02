Украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы в Министерство здравоохранения Украины на государственную регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.По его словам, организовать производство российской вакцины от коронавируса на Украине можно за 3-6 месяцев.Депутат отметил, что в результате переговоров с президентом России Владимиром Путиным, руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и директором Центра имени Гамалеи Гамалеи Александром Гинцбургом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от COVID-19 уже в начале этого года, став независимой в противодействие коронавирусной инфекции.«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации ... \\"Спутник V\\" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса», - заявил он, назвав, COVID-19 чумой XXI векаНапомним, еще в начале декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи заявил о готовности производить вакцину «Спутник V» на Украинем, а также подать документы на регистрацию препарата в незалежной. Дмитриев отметил, что выпускать препарат на украинской территории может компания «Биолек», производственные мощности которой соответствуют всем требованиям международного стандарта GMP