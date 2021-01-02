В результате атаки террориста-смертника недалеко от сомалийской столицы Могадишо погибли три человека.Как передает издание Garowe Online, атаку осуществил террорист из радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», которая уже взялла на себя ответственность за произошедшие. Целью террориста стала небольшая группа турецких инженеров, которые строили дорогу в районе Лафоле. Среди погибших один турецкий чиновник и два сотрудника сомалийской полиции.Напомним, в начале декабря в столице Сомали Могадишо в районе национального театра, неподалеку от президентского дворца прогремел мощный взрыв, также при подрыве бомбы террористом-смертником. В результате погибли три человека еще семеро получили ранения.Радикальная группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») имеет тесные связи с запрещённой в России террористической организацией «Аль-Каида», и ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали.