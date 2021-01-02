Медиакоммуникации стали самой перспективной специальностью в российских вузах. Об этом сообщил руководитель образовательной программы «Медиакоммуникации» ВШЭ Александр Куприянов.По его словам, данное направление является междисциплинарным, поскольку студенты изучают медиаэкономику, основы драматургии управление проектами, учатся работать с данными, и визуализировать их.«Можете быть журналистом, продюсером, разработчиком новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом… Список большой», - приводит «Российская газета» слова руководителя образовательной программыНа втором месте также оказалось междисциплинарное направление - «Речеведческая экспертиза». Как уточнил Куприянов, это новая специальность «на стыке» юриспруденции и лингвистики. По его словам. Выпускники будут специалистами, которые помогают расследовать преступления, где необходим анализ письменной или устной речи.«Что считать оскорблением, а что - нет? Что угрозой, а что - просто неудачной шуткой?», - заявил он, отметив, что речь идет о программе специалиста и учиться придется пять летТройку лидеров замыкает «Инженерно-ориентированная физика», которая готовит специалистов по работе на высокотехнологичных предприятиях, занимающихся выпуском наукоемкой продукции мирового уровня. Будущих экспертов готовят в СПбГУ, преподавание идет на русском и английском языках.В десятку также вошли:4. «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение».5. «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»6. «Организация информационного производства», которая подготавливает специалистов в сфере СМИ7. «Искусственный интеллект и разработка программных продуктов»8. «Мехатроника и робототехника».9. «Международные отношения в Арктике» и «Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики». Таких специалистов готовят Северном (Арктическом) Федеральном университете10. «История России. Историко-культурный туризм».