В интервью с журналистами «Комсомольской правды» дочь артиста Владимира Коренева - Ирина рассказала о последних днях жизни отца.Актер заразился коронавирусной инфекцией и лежал в «красной зоне». Она отметила, что неизвестно, где и при каких обстоятельствах был инфицирован Коренев. Ирина рассказала, что он в последние месяцы чувствовал себя хорошо и продолжал играть в театре. В Электротеатре Станиставский эту информацию не подтвердили, отметив, что все спектакли с участием артиста в последнее время были отменены.Друзья и коллеги тепло вспоминают о скоропостижно ушедшем из жизни артисте.Народный артист России Владимир Коренев скончался утром 2 января.За долгий творческий путь он исполнил множество ролей в театре и кино, но для многих поклонников творчества Владимира Коренева он навсегда останется «Человеком-амфибией» - голубоглазым секс-символом СССР.