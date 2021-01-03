Демократ Джозеф Байден, который совсем скоро станет 46-м президентом США, отправил письмо константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором выразил надежду на сотрудничество и заявил, что Штаты в нем нуждаются.Об этом сообщило греческое агентство церковных новостей Romfea, уточнив, что таким образом Байден ответил патриарху на его поздравления с победой на выборах. В письме демократ благодарит Варфоломея «за добрые слова и пожелания» и сожалеет, что у них пока не было возможности пообщаться по телефону.«Для меня большая честь быть избранным следующим президентом США, и я осознаю, сколько работы еще предстоит нам […] во время серьезных глобальных вызовов – от коронавируса до климатических изменений, которые выходят за пределы границ и требуют международного сотрудничества», - цитирует текст письма Байдена агентство.Демократ добавил, что «с нетерпением ждет сотрудничества» с Варфоломеем «в это трудное время», а также приписал от руки: «Будьте здоровы. Нам нужно ваше руководство».