В воскресенье, 3 января, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 34 тысячи долларов и достиг исторического максимума.Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, к 08.30 по московскому времени биткойн подорожал на 16,56 процентов и поднялась до отметки 34 193 долларов за единицу криптовалюты. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн подорожал до 34 102 долларов.Согласно последним данным, курс криптовалюты составляет 33795,50 долларов и 2499008,25 рублей.Напомним, с января 2021 года в России можно проводить сделки с криптовалютой, однако под запретом остается ее использование в качестве платежного средства на территории страны. Как писал сайт kp.ru, стоимость биткойна подскочила в начале января и 2 января побила очередной исторический рекорд, достигнув 31 тысяч долларов.