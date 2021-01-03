Китайский космический зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» преодолел 400 млн км. за 163 дня полета. Ему осталось пролететь ещё 8,3 млн км, и примерно через месяц аппарат должен достичь орбиты Красной планеты.Как передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на космическое агентство Китая, положение зонда в пространстве остаётся стабильным. Когда он достигнет орбиты Марса, начнёт гасить скорость, после чего зайдет на орбиту планеты и будет готовиться к посадке, которая должна состоятся уже в феврале.«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан.Зонд должен проработает на орбите Красной планеты около трех месяца, после чего от аппарата отделится модуль, который совершит посадку на территории низменности Утопия, и после проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение Марса.