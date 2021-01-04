Американская актриса и модель Таня Робертс, сыгравшая девушку агента Джеймса Бонда в фильме \\"Вид на убийство\\" 1985 года, умерла на 66-м году жизни, сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актрисы.В канун рождества Робертс пошла гулять со своими собаками, но на обратном пути упала, получив тяжёлую травму. Её госпитализировали, в больнице врачам пришлось подключить актрису к аппарату искусственного дыхания. Однако 3 января, спустя неделю после падения, Таня Робретс скончалась.Актриса стала известной после выхода на экраны в 1985 году картины \\"Вид на убийство\\", где Джймса Бонда сыграл Роджер Мур. Робертс также принимала участие в съёмках фильмов \\"Шина — королева джунглей\\", \\"Повелитель зверей\\" и \\"Почти беременна\\".