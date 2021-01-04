В России за первый квартал 2020 года почти на четверть увеличилось количество кибератак, сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов со ссылкой на данные Positive Technologies.Специалист также уточнил, что порядка 13% мошеннических ссылок были связаны с темой пандемии коронавируса. При этом среди них половиной стали частные лица. У 50% из них украли логины и пароли.Антон Куканов отметил, что основная цель мошенников - не личные данные пользователей, а платёжная информация.- Они используют для этих целей фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ, например, кейлоггеры, которые записывают и передают пароли, программы удаленного доступа, позволяющие хакеру управлять устройством, - рассказал Куканов агентству \\"Прайм\\".Он также предостерёг о краже переписок и фотографий ради шантажа и напомнил об опасности перехода по странным ссылкам. Куканов также отметил, что с помощью хакерских программ оказываются обнародованы и приватные фотографии знаменитостей.