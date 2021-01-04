В Норвегии зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции, впервые обнаруженное в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.Инфицированным оказался человек, прибывший в страну из ЮАР. Кроме того, Норвегии достиг и так называемый «британский» штамм коронавируса. В стране подтверждено 23 случая заражения новым вариантом коронавирусной инфекции.Как заявляют норвежские медики, оба штамма более заразны, чем известные ранее, однако не приводят к развитию более тяжелых осложнений.Напомним, ученые-генетики в ЮАР сообщили об обнаружении новой для страны мутации коронавируса в середине декабря. По данным южноафриканского ведомства, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению инфекции, осложнения также возникают у молодых людей без сопутствующих заболеваний.