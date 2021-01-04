Появились сводные данные по числу сделанных прививок от коронавирусной инфекции в разных странах. При этом показано число прививок, то есть число введённых доз препарата, которое следует отличать от числа людей, прошедших вакцинацию. Как правило, для вакцинации нужно две прививки.Согласно обнародованную списку, больше всего прививок поставили в Китае, где привили около 4,5 миллиона человек. Второе место занимает США с 2,8 миллионами прививок. На третьем месте находится Израиль с 1,1 миллионами прививок. Россия занимает в этом списке пятое место.Кроме того, представлен рейтинг по количеству прививок на 100 человек. В этом списке лидирует Израиль, где на 100 человек прививки поставили 12,59. В первой тройке также находятся Бахрейн и Исландия, где показатели – 3,57 и 1,43, соответственно. Россия занимает седьмое место. В нашей стране привито 0,55 на 100 человек.