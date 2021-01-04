Сербская полиция задержала двух молодых людей, виновных в осквернении памятника «Вечный огонь», который посвящен советским и югославским воинам-освободителям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии.«Сотрудники Министерства внутренних дел в Белграде раскрыли осквернение памятника «Вечный огонь» и задержали двоих обвиняемых», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Задержанных молодых людей обвиняют в том, что они вылили на памятник «Вечный огонь» цемент, и оставили сверху мусорное ведро с надписью «Освободители? Нет, никогда».Кроме того, МВД Сербии сообщило о наличии подозрений, что ранее задержанные молодые люди повредили памятники в парке-крепости Калемегдан, «нарисовав на них граффити с посланиями ненависти и нетерпимости».Напомним, «Вечный огонь» в мемориальном Парке освободителей Белграда был зажжен 15 декабря. В церемонии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич. Монумент осквернили в ночь на 30 декабря. После этого сербский лидер сообщил, что пламя «Вечного огня» удастся снова зажечь 6 января.