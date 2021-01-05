Министерство культуры России и его глава Ольга Любимова не планируют проводить в Санкт-Петербурге ЛГБТ-кинофестиваль \\"Бок о бок\\", сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в издании Eurasia Daily сообщалось, что министр культуры поручила провести ЛГБТ-кинофестиваль и взяла его организацию под личный контроль. В публикации издание ссылалось на списке запланированных на 2021 год международных кинофестивалей на территории России, перечень опубликован на сайте Минкульта. Кинфестиваль \\"Бок о бок\\" должен пройти в Санкт-Петербурге с 11 по 25 ноября, а на сайте самого мероприятия сказано, что его миссия - создать культурное пространство, \\"в котором гомосексуальные, бисексуальные, трансгендерные, квир-люди и все другие смогут свободно проявлять и исследовать свою идентичность\\".Пресс-служба Минкульта заявила, что включение в список кинофестивалей России не означает, что министерство поддерживает фестиваль информационно или финансово.- Этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкультуры России, а трактовка в ряде публикаций СМИ, что я взяла его проведение на личный контроль, это чушь и клевета. Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа, - передаёт слова Ольги Любимовой ТАСС.