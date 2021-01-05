Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину докладывают о резонансных судебных вопросах, но он не знает случаев, чтобы Путин вмешался в следствие.- Как правило, ему докладывается о каких-то резонансных вопросах, поэтому он знает, но мне неизвестно, чтобы он когда-то вмешивался в следствие, - рассказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву.Официальный представитель Кремля также заявил, что мог бы подойти к президенту и поручиться за кого-то, но вряд ли это сыграло бы какую-то роль.