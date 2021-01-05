Жители Украины разошлись во мнении по поводу главного новогоднего персонажа. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в последнее время на территории незалежной возросло количество людей, которые верят в Святого Николая. Однако не изменилось число почитателей Деда Мороза.В целом в Деда Мороза верят 31 процент местных жителей, а в Святого Николая - две трети государства.При этом выяснилось, что вопрос о новогоднем персонаже буквально расколол Украину на западную и восточную части. Так, на западе страны, в Святого Николая верят 73 процента человек сказали. В основном (68 процентов) это люди, живущие в сёлах. На востоке 39 процентов верят в Деда Мороза. Преимущественно они являются жителями городов (34 процента).В ходе исследования опросили 2500 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. В опросе не принимали участие те, кто проживает в непризнанных Донецкой и Луганской областях.