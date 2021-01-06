Власти Израиля приняли решение о введении в стране двухнедельного карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он начнет действовать 7 января 2021 года, пишет The Times of Israel.По данным издания, накануне, 5 января, в правительстве поддержали идею о необходимости ужесточить ограничительные меры для граждан. Теперь с четверга в государстве будут закрыты школы и второстепенные предприятия.- Мы находимся в эпицентре глобальной эпидемии, которая распространяется с рекордной скоростью вместе с британской мутацией. Она добралась до Израиля и унесла много жизней. <...> Мы должны немедленно ввести полное закрытие для спасения жизней, - написал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху у себя в Твиттере.Напомним, всего в мире специалисты, по данным университета Джона Хопкинса, зафиксировали более 85 случаев заражения людей коронавирусом. Теперь же в мире появился \\"британский\\" штамм ковида, который считается намного заразнее.