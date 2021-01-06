Последние новости на утро 6 января 2021 года: Раскрыты худшие долгосрочные последствия коронавируса. Группы ученых из Британии и Америки провели исследование и выяснили, что те, кто переболел коронавирусом, на протяжении месяцев после инфицирования страдают от таких симптомов, как \\"туман в голове\\", а также неспособность сфокусироваться. Кроме этого у них появляется воспаление сердечной мышцы. Также многие переболевшие жалуются медикам на то, что не могут вернуться в прежний рабочий ритм в течение полугода после заражения.Сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:4 в матче за бронзовые медали МЧМ-2021 по хоккею. Для нашей команды такой итог - первый в истории в матчах за 3-е место.Цена нефти марки Brent впервые с 26 февраля прошлого года поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель. Тем временем, нефть марки WTI тоже подорожала, но всего на 0,5%, достигая 50,26 доллара за баррель.\\"Британский\\" штамм коронавируса выявили в 41 стране мира. Известный как \\"разновидность 501Y.V2\\" вирус считается более заразным, чем обычный ковид.Церемонию вручения премии \\"Грэмми\\" перенесли на новую дату из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Мероприятие было запланировано на 31 января 2021, но теперь, вероятнее всего, состоится в марте.