После того, как сборная России проиграла со счетом 1:4 команде Финляндии в матче за 3-е место, капитан нашей команды Василий Подколзин подвел итог поединку. Сказав честно о том, почему проиграли соперникам. Не было никаких сложностей в том, чтобы справиться с финнами, уверен лидер нашей команды:- Не скажу, что не было сил. Тяжело сказать, так получилось. Ничего уже не сделаешь, надо было играть лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборства, - не стал скрывать эмоций хоккеист сборной России после поражения.И самому себе Подколзин успел сделать несколько \\"нагоняев\\", но вместе с тем, он отметил что вина команды в том, что они сделали только хуже тренеру Игорю Ларионову:- Моя вина как капитана тоже есть, где-то не так завёл команду. Мне будет большой урок как лидеру. Самое обидное, что мы подставили тренера, он не заслуживает такого результата, - сказал Подколзин в интервью порталу \\"Чемпионат\\".Напомним, что сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:4 в матче за бронзовые медали МЧМ-2021 по хоккею. Для нашей команды такой итог - первый в истории в матчах за 3-е место.