Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, станет ли 2021 год самым теплым в истории России.Он отметил, что 2020 год за весь период наблюдений оказался самый теплым на территории нашей страны.\\"Страна огромная, поэтому, когда соединяется температура за каждый день по всем регионам, понятно, что где-то тепло, где-то холодно, в среднем какая-то величина получается. Так вот, оказалось, что 2020 год оказался рекордно теплым повсеместно за исключением Северо-Кавказского федерального округа\\", - сказал Вильфанд.Он подчеркнул, что вероятность подобных температурных показателей в последующем маловероятна.\\"Северо-Кавказский федеральный округ был в ранге самых теплых, на третьем месте – то есть не так уж и далеко ушел\\", - отметил синоптик.Вильфанд рассказал, что специалисты наблюдают очевидные признаки глобального потепления. Из последних 15 самых теплых лет 14 приходится на нынешнее столетие. Он подчеркнул, что и для москвичей погода в 2020 оказалась самой теплой за последние 42 года.\\"На три градуса температура была выше нормы – это тоже фантастическая величина, поскольку среднегодовые значения крайне маловариабельны, крайне малоизменчивы, когда вот такая огромная аномалия встречается, - да, это удивительно\\", - напомнил синоптик.Вильфанд подчеркнул, что и по увлажнению прошлый год в Москве был на втором месте.Ранее синоптики отмечали рекордно теплые температуры в регионах России. Так, бабье лето в центральной России затянулось до ноября, а декабрь оказался самым солнечным днем за многие годы наблюдений.