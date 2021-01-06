Вице-президент США Майк Пенс отверг просьбу Трампа не засчитывать голоса выборщиков.\\"Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не дает мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет\\", — передает слова Пенса Politico.Он отметил, что согласно Конституции не имеет права принять или отвергнуть голоса выборщиков в одностороннем порядке. Но подчеркнул, что возражения против утверждения итогов голосования будут заслушаны в конгрессе.Обсуждение итогов ноябрьских выборов в конгрессе уже стартовало. Группа сенаторов возразила против утверждения результатов в штате Аризона. После этого Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.Напомним, что президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе в выборах президента. Он призвал Пенса отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас.6 января Пенс должен утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на президентских выборах США, прошедших 3 ноября. Согласно официальным данным демократ Джо Байден получил на выборах 306 голосов, а республиканец Дональд Трамп 232 голоса. Трамп продолжает настаивать, что голоса были украдены, и в действительности его штаб одержал победу.