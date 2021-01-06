Сторонники Дональда Трампа пытаются штурмовать Капитолийский холм в Вашингтоне. Разъяренная толпа стремится попасть в здание Конгресса США, где прямо сейчас будут официально утверждать победу Байдена на выборах.Ранее стало известно, что заседание было остановлено, после того, как республиканцы выступили против утверждения результатов в штате Аризона.Ранее Дональд Трамп призвал вице-президента США Майка Пенса не засчитывать голоса выборщиков. В свою очередь Пенс ответил, что согласно Конституции страны не имеет право в одностороннем порядке принимать подобные решения.На митинге своих сторонников в Вашингтоне Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что не признает поражение на выборах. Сразу после митинга протестующие двинулись к Капитолию, где проходит заседание Конгресса, которое должно утвердить итоги выборов.Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд сообщил, что часть протестующие прорвали кордон и проникли в Капитолий. По его словам, зал заседаний окружен, само заседание приостановлено.Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США призвано утвердить результаты ноябрьских выборов.