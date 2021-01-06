Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила комендантский час с 18.00 по местному времени из-за протестов в поддержку президента Дональда Трампа.Как она уточнила, \\"комендантский час вводится в округе Колумбия с 18:00 среды (02:00 четверга мск), 6 января, до 6:00 четверга, 7 января\\", сообщает ТАСС.На улицах можно находиться лишь лицам со специальным разрешением и сотрудникам чрезвычайных служб, а также имеющим аккредитацию журналистам.Ранее стало известно, что выступающая в поддержку Дональда Трампа толпа, ворвалась в здание конгресса. Об этом на своей странице в Twitter написал сенатор Джеймс Лэнкфорд.Сенатор уточнил, что \\"протестующие находятся в здании\\", а Сенат принял решение уйти на перерыв, который ранее был обусловлен позицией республиканцев, выступивших против результатов голосования в штате Аризона.